Україна та Польща провели фінальний раунд переговорів щодо гарантій безпеки

Україна підпише з Польщею угоду щодо гарантій безпеки. Відбувся фінальний раунд переговорів з цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Фінальний раунд переговорів провів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква. До складу української делегації увійшли заступник керівника ОП Роман Машовець та перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга. Польську делегацію очолив заступник міністра закордонних справ Роберт Купецький. "Наші переговорні команди провели складну роботу, і тепер ми впритул наблизилися до укладання двосторонньої безпекової угоди", - розповів Жовква. За його словами, угода з Польщею буде амбітною. У документі буде відображено більшість спільних досягнень та планів на майбутнє. Сторони домовилися про підписання угоди "найближчим часом".