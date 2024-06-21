ua en ru
Пт, 21 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна та Польща провели фінальний раунд переговорів щодо гарантій безпеки

П'ятниця 21 червня 2024 16:37
UA EN RU
Україна та Польща провели фінальний раунд переговорів щодо гарантій безпеки Фото: Україна та Польща підпишуть гарантії безпеки (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна підпише з Польщею угоду щодо гарантій безпеки. Відбувся фінальний раунд переговорів з цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

Фінальний раунд переговорів провів заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква. До складу української делегації увійшли заступник керівника ОП Роман Машовець та перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга. Польську делегацію очолив заступник міністра закордонних справ Роберт Купецький.

"Наші переговорні команди провели складну роботу, і тепер ми впритул наблизилися до укладання двосторонньої безпекової угоди", - розповів Жовква.

За його словами, угода з Польщею буде амбітною. У документі буде відображено більшість спільних досягнень та планів на майбутнє.

Сторони домовилися про підписання угоди "найближчим часом".

Що передувало

Нагадаємо, Україна підписала з іншими країнами вже 17 угод щодо гарантій безпеки у цьому році.

Зокрема, нещодавно президент Володимир Зеленський підписав такі документи із президентом США Джо Байденом та прем'єром Японії Фуміо Кісідою.

Більш детально про угоду зі США - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Війна в Україні Гарантії безпеки
NEWS
Україна 25 червня проведе конференцію, вона дасть старт переговорам про вступ у ЄС, - Шмигаль
Україна 25 червня проведе конференцію, вона дасть старт переговорам про вступ у ЄС, - Шмигаль
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України