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Зеленський відвідає Польщу, де підпише угоду щодо гарантій безпеки, - ЗМІ

Понеділок 08 липня 2024 11:42
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Зеленський відвідає Польщу, де підпише угоду щодо гарантій безпеки, - ЗМІ Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Напередодні саміту НАТО президент України Володимир Зеленський відвідає Варшаву. Тут він зустрінеться з президентом і прем'єром Польщі Анджеєм Дудою та Дональдом Туском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на WProst.

Очікується, що Зеленський під час візиту підпише угоду про довгострокову співпрацю у сфері безпеки.

За даними видання, спочатку Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Дональдом Туском у канцелярії прем'єр-міністра, а о 15:00 вирушить до президентського палацу для бесіди з президентом Анджеєм Дудою.

За неофіційними даними, Володимир Зеленський має вирушити з Варшави до Вашингтона, де завтра починається саміт НАТО.

Гарантії безпеки

Україна значно розширила коло своїх союзників, заручившись підтримкою 19 країн і Європейського Союзу в разі агресії.

До числа партнерів, готових надати допомогу, крім США, долучилися Велика Британія, Норвегія, Німеччина, Франція, Данія, Канада, Італія, Нідерланди, Фінляндія, Латвія, Іспанія, Бельгія, Португалія, Швеція, Ісландія та Польща.

Угоди з цими країнами передбачають комплексну підтримку України, включно з військовою, економічною та дипломатичною допомогою.

Зокрема, нещодавно Україна і Польща завершили фінальний раунд переговорів щодо гарантій безпеки.

Раніше Туск говорив, що Україна та Польща підпишуть угоду про гарантії безпеки до саміту НАТО.

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