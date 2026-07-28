"Пекельні санкції" Грема: на зустріч із Зеленським запрошені всі 100 сенаторів США, - The Hill
Вже сьогодні, в ніч на 29 липня, президент України Володимир Зеленський зустрінеться із сенаторами США на тлі того, як розглядатиме законопроект про "пекельні санкції" проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
За словами численних джерел, усі 100 сенаторів США запрошені на зустріч із Зеленським, яка має відбутися у вівторок о 18:00 у будівлі Капітолію. За київським часом це вже буде 01:00 середи, 29 липня.
Зустріч проходитиме на тлі розгляду Сенатом США законопроєкту, який передбачає запровадження більш жорстких санкцій проти Росії та її торгових партнерів через агресію Москви проти України, яка досі триває.
Йдеться про пакет санкцій, який просував покійний сенатор Ліндсі Грем. І цей законопроект, який має підтримку обох партій, ймовірно, стане предметом обговорення на зустрічі Зеленського та сенаторів.
Відомо також, що президент США Дональд Трамп схвалив цей законопроект, але вимагає, щоб він включав розширення санкцій проти Ірану та "Хазболи".
The Hill зазначає, що протягом кількох місяців невеликі групи зустрічалися з президентом України, обговорюючи допомогу Києву та запровадження додаткових санкцій проти РФ.
Крім того, у лютому в Мюнхені із Зеленським зустрілася велика група сенаторів від обох партій, а деякі законодавці США зустрічалися з ним і під час його попередніх візитів до Вашингтона.
Видання додало, що у вівторок Зеленський буде у столиці США, щоб бути присутнім на похороні сенатора Ліндсі Грема. Крім цього, у нього на цей день запланована зустріч із Трампом.
"Пекельні санкції" Грема проти РФ
Нагадаємо, у ЗМІ була інформація, що голосування за пакет санкцій Грема проти РФ та її торгових партнерів має бути вже цього тижня.
Однак, незважаючи на загальну підтримку документа, частина демократів блокують його. Причина полягає в тому, що спочатку документ припускав, що введення або скасування обмежень вирішуватиметься через Конгрес США.
Але Трамп у свою чергу наполягав на тому, щоби текст переписали і згідно з новою версією він сам міг вирішувати, коли і проти кого вводити санкції, а коли скасовувати. Це, у свою чергу, не влаштовує демократів.
Також ми писали, що в.о. МЗС України Андрій Сибіга заявив, що Росія може спробувати зірвати голосування за цей документ. За його словами, Москва знову може почати імітувати прагнення до миру.