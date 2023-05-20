ua ru
Сб, 20 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский прибыл в Японию на саммит G7

Новина українською →
Хиросима, Суббота 20 мая 2023 10:03
Зеленский прибыл в Японию на саммит G7 Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 20 мая, прибыл в Японию. Он примет участие в саммите стран G7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.

"Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины. Безопасность и усиление сотрудничества для нашей победы. Сегодня мир станет ближе", - отметил президент.

Визит Зеленского в Японию

Напомним, ранее ряд западных СМИ сообщил, что Владимир Зеленский приедет на саммит стран "Большой семерки" лично. Однако позже в Украине заявили, что президент примет участие в саммите, но в онлайн-формате.

Вчера глава государства прибыл с визитом в Саудовскую Аравию. В Джидде он выступил на саммите Лиги арабских государств и провел ряд встреч.

После этого глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что Зеленский отправится в Японию и на полях саммита G7 встретится с президентом США Джо Байденом. Также президент проведет переговоры с премьером Японии.

По данным издания Politico, Джо Байден объявит новый пакет помощи Украине на 375 млн долларов после встречи с Владимиром Зеленским.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Япония G7 Саммит G7
NEWS
Десятки единиц техники и почти 700 оккупантов: обновленные потери России
Десятки единиц техники и почти 700 оккупантов: обновленные потери России
DAILY
Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Охота на Patriot и срыв контрнаступления. Как Россия изменила цели ракетных ударов