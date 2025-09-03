Зеленський прибув до Парижа на зустріч "коаліції рішучих"

Зазначимо, планується, що президент України Володимир Зеленський та європейські лідери проведуть телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом після зустрічі "коаліції рішучих" у четвер, 4 вересня.

Нагадаємо, у четвер, 4 вересня, лідери низки європейських країн зустрінуться у Парижі для того, щоб обговорити гарантії безпеки для України.

Серед них будуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Макрон та Стармер головуватимуть на зустрічі "коаліції рішучих" у Єлисейському палаці.