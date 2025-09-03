Зеленський прибув до Парижа на зустріч "коаліції рішучих"

Президент України Володимир Зеленський ввечері 3 вересня прибув до Парижа на зустріч "коаліції рішучих".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.
Зеленський під час візиту візьме участь у засіданні лідерів країн-учасників "коаліції рішучих", де будуть обговорюватися післявоєнні гарантії безпеки для України. Зустріч відбудеться завтра.
Сьогодні він планує провести двосторонню зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном.
Зазначимо, планується, що президент України Володимир Зеленський та європейські лідери проведуть телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом після зустрічі "коаліції рішучих" у четвер, 4 вересня.
Нагадаємо, у четвер, 4 вересня, лідери низки європейських країн зустрінуться у Парижі для того, щоб обговорити гарантії безпеки для України.
Серед них будуть канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Великої Британії сер Кір Стармер, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Макрон та Стармер головуватимуть на зустрічі "коаліції рішучих" у Єлисейському палаці.