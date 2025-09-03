Зеленский прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных"

Президент Украины Владимир Зеленский вечером 3 сентября прибыл в Париж на встречу "коалиции решительных".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.
Зеленский во время визита примет участие в заседании лидеров стран-участников "коалиции решительных", где будут обсуждаться послевоенные гарантии безопасности для Украины. Встреча пройдет завтра.
Сегодня он планирует провести двустороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Отметим, планируется, что президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры проведут телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после встречи "коалиции решительных" в четверг, 4 сентября.
Напомним, в четверг, 4 сентября, лидеры ряда европейских стран встретятся в Париже для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.
Среди них будут канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Макрон и Стармер будут председательствовать на встрече "коалиции решительных" в Елисейском дворце.