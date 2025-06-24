Зеленський прибув до Нідерландів, зустрівся з прем'єр-міністром Схофом

На зустрічі з Хофом також присутні:

голова Міністерства оборони Рубен Брекельманс;

міністр закордонних справ Нідерландів Велдкамп.

Під час зустрічі Схоф висловив підтримку Україну, як фінансову, так й військову. Зокрема відзначив, що вона є "частиною родини" та розповів про новий пакет допомоги, який було оголошено сьогодні.

Зеленський, своєю чергою, відзначив, що радий бути в Гаазі, у "місті свободи та міжнародного права".

Окремо варто додати, що з 24 по 25 червня в Гаазі відбудеться саміт країн НАТО. У рамках саміту також відбудеться засідання Ради Україна-НАТО.