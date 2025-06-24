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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Зеленський прибув до Нідерландів, зустрівся з прем'єр-міністром Схофом

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський прибув до Гаази, Нідерланди. Зустрівся з головою уряду Діком Схофом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NOS.

На зустрічі з Хофом також присутні: 

  • голова Міністерства оборони Рубен Брекельманс; 
  • міністр закордонних справ Нідерландів Велдкамп.

Під час зустрічі Схоф висловив підтримку Україну, як фінансову, так й військову. Зокрема відзначив, що вона є "частиною родини" та розповів про новий пакет допомоги, який було оголошено сьогодні.  

Зеленський, своєю чергою, відзначив, що радий бути в Гаазі, у "місті свободи та міжнародного права". 

Окремо варто додати, що з 24 по 25 червня в Гаазі відбудеться саміт країн НАТО. У рамках саміту також відбудеться засідання Ради Україна-НАТО.

Допомога Україні з боку Нідерландів

Нідерланди підтримують Україну під час повномасштабної війни. Країна бере активну участь у міжнародних зусиллях, спрямованих на допомогу українському народу та виступає за притягнення до відповідальності тих, хто порушив міжнародне право.

Підтримка з боку Нідерландів охоплює різні сфери - від політичної й гуманітарної до оборонної. На початку червня Брекельманс заявив, що його країна передасть Україні великий пакет військової допомоги у сфері морської безпеки.

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Володимир Зеленський