Зеленский прибыл в Нидерланды, встретился с премьер-министром Схофом

На встрече с Хофом также присутствовали:

глава Министерства обороны Рубен Брекельманс;

министр иностранных дел Нидерландов Велдкамп.

Во время встречи Схоф выразил поддержку Украине, как финансовую, так и военную. В частности отметил, что она является "частью семьи" и рассказал о новом пакете помощи, который был объявлен сегодня.

Зеленский, в свою очередь, отметил, что рад быть в Гааге, в "городе свободы и международного права".

Отдельно стоит добавить, что с 24 по 25 июня в Гааге состоится саммит стран НАТО. В рамках саммита также состоится заседание Совета Украина-НАТО.