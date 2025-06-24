Зеленский прибыл в Нидерланды, встретился с премьер-министром Схофом

Президент Владимир Зеленский прибыл в Гаагу, Нидерланды. Встретился с главой правительства Диком Схофом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NOS.
На встрече с Хофом также присутствовали:
Во время встречи Схоф выразил поддержку Украине, как финансовую, так и военную. В частности отметил, что она является "частью семьи" и рассказал о новом пакете помощи, который был объявлен сегодня.
Зеленский, в свою очередь, отметил, что рад быть в Гааге, в "городе свободы и международного права".
Отдельно стоит добавить, что с 24 по 25 июня в Гааге состоится саммит стран НАТО. В рамках саммита также состоится заседание Совета Украина-НАТО.
Нидерланды поддерживают Украину во время полномасштабной войны. Страна активно участвует в международных усилиях, направленных на помощь украинскому народу и выступает за привлечение к ответственности тех, кто нарушил международное право.
Поддержка со стороны Нидерландов охватывает различные сферы - от политической и гуманитарной до оборонной. В начале июня Брекельманс заявил, что его страна передаст Украине большой пакет военной помощи в сфере морской безопасности.
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