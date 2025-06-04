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Нідерланди передадуть Україні морський пакет допомоги на 400 млн євро

Середа 04 червня 2025 19:07
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Нідерланди передадуть Україні морський пакет допомоги на 400 млн євро Фото: міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Нідерланди передадуть Україні великий пакет військової допомоги у сфері морської безпеки. До нього входять кораблі, катери та морські безпілотники на загальну суму 400 млн євро.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед початком засідання "Рамштайн".

"Я оголошую про новий пакет підтримки України у розмірі 400 млн євро у сфері морської безпеки. Він включатиме понад 100 кораблів, патрульних катерів, транспортних катерів, перехоплювачів, кораблів спеціальних операцій. Тобто широкий спектр з понад 100 суден", - повідомив Брекельманс.

За його словами, пакет також включає понад 50 морських безпілотників, а також системи озброєння, датчики, резервні частини та навчання українських спеціалістів.

"Це повний пакет для посилення морської безпеки України. Це дуже важливо, тому що ми бачимо, що російські загрози, як у Чорному морі, так і навколо Херсона, зростають. Для України дуже важливо захистити себе від цього", - зазначив міністр.

Він додав, що Нідерланди хочуть підтримати Україну в питаннях свободи судноплавства та збереження торговельних морських шляхів.

Допомога Україні від Нідерландів

Нагадаємо, у квітні Нідерланди оголосили про виділення 150 млн євро на посилення ППО України

Також Нідерланди виділили 500 млн євро на великий проєкт зі створення дронів для України, щоб допомогти їй протистояти російській агресії.

Окрім того, нещодавно Нідерланди відправили останню партію призначених для України винищувачів F-16.

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