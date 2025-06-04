Нідерланди передадуть Україні морський пакет допомоги на 400 млн євро

Нідерланди передадуть Україні великий пакет військової допомоги у сфері морської безпеки. До нього входять кораблі, катери та морські безпілотники на загальну суму 400 млн євро.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс перед початком засідання "Рамштайн".

"Я оголошую про новий пакет підтримки України у розмірі 400 млн євро у сфері морської безпеки. Він включатиме понад 100 кораблів, патрульних катерів, транспортних катерів, перехоплювачів, кораблів спеціальних операцій. Тобто широкий спектр з понад 100 суден", - повідомив Брекельманс.

За його словами, пакет також включає понад 50 морських безпілотників, а також системи озброєння, датчики, резервні частини та навчання українських спеціалістів.

"Це повний пакет для посилення морської безпеки України. Це дуже важливо, тому що ми бачимо, що російські загрози, як у Чорному морі, так і навколо Херсона, зростають. Для України дуже важливо захистити себе від цього", - зазначив міністр.

Він додав, що Нідерланди хочуть підтримати Україну в питаннях свободи судноплавства та збереження торговельних морських шляхів.