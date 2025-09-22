Росія воює з Європою. Сибіга на Радбезі ООН розповів, як зупинити агресора

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра закордонних справ Андрія Сибіги на Радбезі ООН .

Очільник МЗС України зауважив, що попереднє позачергове засідання Ради безпеки ООН відбулося лише 10 днів тому, коли безпілотники РФ порушили повітряний простір Польщі.

"Що буде далі? Які ще екстрені засідання нам доведеться проводити в найближчі тижні? Яка країна стане наступною, що зіткнеться з провокаціями Росії?", - поцікавився Сибіга.

Він наголосив, що РФ, яка займає постійне місце в Радбезі ООН, руйнує міжнародний мир і безпеку, які вона повинна підтримувати. За його словами, Росія ескалює ситуацію, щоб змусити всіх грати за її правилами і хоче нав'язати "закон джунглів".

"Наша мета протилежна. Ми маємо змусити Росію грати за нашими правилами... Вони називаються Статутом ООН", - підкреслив міністр.

Очільник МЗС України заявив, що "політичні дії мають підкріплюватися сильними практичними кроками", адже слабкі або запізнілі реакції тільки заохочуватимуть РФ до подальшої агресії.

"Європа не воює з Росією. Але Росія воює з Європою. І єдиний спосіб захистити мир - це відповісти силою і єдністю. Найкращий спосіб запобігти більшій війні в Європі - це посилити підтримку України", - закликав він.

Сибіга додав, що Україна - єдина країна у світі, яка регулярно відбиває масові повітряні атаки, що налічують півтисячі дронів і ракет.

"Ми готові ділитися досвідом і об'єднувати зусилля", - наголосив міністр.

Він заявив, що російську військову машину "можна зупинити лише силою, а не слабкістю", а також додав, що зберегти мир в Європі та запобігти ескалації можуть лише спільні дії.