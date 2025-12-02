Зеленський прибув до Ірландії

За даними авіаресурсу AirNav, літак Airbus A319 UR-ABA державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise приземлився в міжнародному аеропорту Дубліна о 22:47 за місцевим часом (00:47 за Києвом - ред.).

Подружжя Зеленських особисто зустрів прем’єр-міністр Ірландії Міхол Мартін. Він опублікував відео з аеропорту та запевнив у "непохитній підтримці" України, яка продовжує боротьбу за свободу та демократію.

Раніше повідомлялося, що цей візит стане першим офіційним візитом Зеленського до Ірландії. Упродовж дня заплановано низку зустрічей, зокрема секретар РНБО Рустем Умєров має представити президенту детальний звіт про переговори з американською делегацією у Флориді.

Переговори України та США

Нагадаємо, 29 листопада українська делегація вирушила до США для подальших консультацій щодо мирного плану. Переговори відбулися у неділю, 30 листопада.

За даними медіа, Вашингтон прагне узгодити з Києвом позиції щодо двох ключових пунктів мирної ініціативи - насамперед ідеться про питання територій та гарантії безпеки.

Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що сторонам вдалося досягти певного прогресу, водночас підкресливши, що переговори залишаються непростими.

Секретар РНБО Рустем Умеров, який очолює українську делегацію, доповів Зеленському про перебіг зустрічей. За його словами, у просуванні до справедливого миру є помітний поступ, і позиції України та США стали ближчими.

Тим часом ЗМІ повідомляють, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф вирушить до Москви, де має продовжити перемовини, але вже з російською стороною