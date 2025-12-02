Зеленский прибыл в Ирландию

По данным авиаресурса AirNav, самолет Airbus A319 UR-ABA государственной авиакомпании Ukraine Air Enterprise приземлился в международном аэропорту Дублина в 22:47 по местному времени (00:47 по Киеву - ред.).

Супругов Зеленских лично встретил премьер-министр Ирландии Михол Мартин. Он опубликовал видео из аэропорта и заверил в "непоколебимой поддержке" Украины, которая продолжает борьбу за свободу и демократию.

Ранее сообщалось, что этот визит станет первым официальным визитом Зеленского в Ирландию. В течение дня запланирован ряд встреч, в частности секретарь СНБО Рустем Умеров должен представить президенту подробный отчет о переговорах с американской делегацией во Флориде.

Переговоры Украины и США

Напомним, 29 ноября украинская делегация отправилась в США для дальнейших консультаций по мирному плану. Переговоры состоялись в воскресенье, 30 ноября.

По данным медиа, Вашингтон стремится согласовать с Киевом позиции по двум ключевым пунктам мирной инициативы - прежде всего речь идет о вопросах территорий и гарантии безопасности.

После встречи госсекретарь США Марко Рубио заявил, что сторонам удалось достичь определенного прогресса, при этом подчеркнув, что переговоры остаются непростыми.

Секретарь СНБО Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию, доложил Зеленскому о ходе встреч. По его словам, в продвижении к справедливому миру есть заметный прогресс, и позиции Украины и США стали ближе.

Между тем СМИ сообщают, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Москву, где должен продолжить переговоры, но уже с российской стороной