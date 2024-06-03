Зеленський прибув до Маніли, де зустрінеться з президентом Філіппін

Раніше повідомлялося, що президент України Зеленський під час візиту в Сінгапур зустрівся з президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті (Східний Тимор) Жозе Мануелем Рамошем-Ортою. Це стало першою зустріччю президентів в історії країн.

Також ми писали, що під час спілкування зі ЗМІ на конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі Зеленський, серед іншого, відкинув "мирні" ідеї Китаю, та зазначив, що за підтримки Пекіна війна РФ проти України буде довшою.

Крім того, у Сінгапурі Зеленський також зустрівся із головою Пентагону Ллойдом Остіном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.