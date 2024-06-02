Зеленський відкинув "мирні" ідеї Китаю: за підтримки Пекіна війна РФ буде довшою

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час спілкування зі ЗМІ на конференції "Діалог - Шангрі Ла" в Сінгапурі

Він заявив, що Україна без позитиву сприймає відмову Китаю взяти участь у саміті миру.

Щодо альтернативних мирних самітів Зеленський наголосив, що Україна як жертва війни повинна самостійно пропонувати мирні ініціативи.

"При всій повазі до будь-якої країни, але ні Китай, ні Бразилія, ні будь-хто не орієнтується до кінця, що принесла Росія цією війною на територію нашої держави. Я бажаю всім країнам миру, щоб ні в кого не було втрат, масованих могил, жертв тощо. Але це українці загинули, це росіяни ґвалтували наших людей, наших жінок, вкрали десятки тисяч наших дітей. Ніхто не має права розказувати нам, як повинна закінчитися ця війна", - заявив глава держави.

На думку Зеленського, за підтримки Китаю війна Росії проти України буде довшою, "а це погано для всього світу". Президент вважає, що Пекін допустив стратегічну помилку, підтримуючи агресора.

"Не можна казати, що ми базуємося на підтримці територіальній цілісності і суверенітету України і при цьому підтримувати країну, яка порушує саме всі засади і принципи Статуту ООН", - сказав президент.

Зеленський також наголосив, що це нормально не підтримувати саміт миру, але зривати його - означає підтримку війни.

"Можна не допомагати Україні, цивілізованому світу закінчити війну. Але мені здається, зривати саміт миру, робити кроки на те, щоб послаблення було рівня присутності лідерів, робити все, щоб деякі лідери не доїхали до саміту миру, тиснути на них - це вже точно не наближає мир, і це не тільки підтримка Росії, це фактично підтримка війни", - додав президент.