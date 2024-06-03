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Зеленский прибыл в Манилу, где встретится с президентом Филиппин

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 июня, прибыл в столицу Филиппин Манилу, где состоится встреча с коллегой Фердинандом Р. Маркосом-младшим.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вэб-службу новостей филиппинского правительства Philippine News Agency.

Встреча глав двух государств запланирована во дворце Малаканян (резиденции лидера Филиппин) утром в понедельник, рассказали в Офисе президента по коммуникациям (PCO).

При этом Дворец пока не разглашает подробности встречи.

Данный визит Зеленского в Филиппин состоялся после участия двух лидеров в 21 Международном институте стратегических исследований Shangri-La Dialogue в Сингапуре.

Это - главный оборонный саммит стран Азии, который собирает лидеров правительств, оборонных чиновников, экспертов и бизнесменов, поощряя тесное сотрудничество между странами для решения проблем региональной безопасности.

Зеленский на этом мероприятии, в частности, публично призвал к "политической поддержке" азиатских стран на фоне продолжающейся широкомасштабной военной агрессии РФ против Украины. Также он высказался о проведении Глобального саммита мира, который планируется в Швейцарии в середине июня.

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский во время визита в Сингапур встретился с президентом Демократической Республики Тимор-Лешти (Восточный Тимор) Жозе Мануэлем Рамошем-Ортой. Это стало первой встречей президентов в истории стран.

Также мы писали, что во время общения со СМИ на конференции "Диалог - Шангри Ла" в Сингапуре Зеленский, среди прочего, отверг "мирные" идеи Китая и отметил, что при поддержке Пекина война РФ против Украины будет длиннее.

Кроме того, в Сингапуре Зеленский также встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.

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Владимир ЗеленскийФилиппины