Зеленский прибыл в Манилу, где встретится с президентом Филиппин

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский во время визита в Сингапур встретился с президентом Демократической Республики Тимор-Лешти (Восточный Тимор) Жозе Мануэлем Рамошем-Ортой. Это стало первой встречей президентов в истории стран.

Также мы писали, что во время общения со СМИ на конференции "Диалог - Шангри Ла" в Сингапуре Зеленский, среди прочего, отверг "мирные" идеи Китая и отметил, что при поддержке Пекина война РФ против Украины будет длиннее.

Кроме того, в Сингапуре Зеленский также встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.