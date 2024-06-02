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Зеленський зустрівся з главою Пентагону: обговорили зброю і гарантії безпеки

Сінгапур, Неділя 02 червня 2024 08:50
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Зеленський зустрівся з главою Пентагону: обговорили зброю і гарантії безпеки Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вони обговорили постачання зброї та гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram.

Зустріч українського президента та глави Пентагону пройшла на полях азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі.

Сторони обговорили оборонні потреби України, посилення системи ППО, коаліцію F-16 та підготовку двосторонньої безпекової угоди.

"Дякую президенту Байдену за ухвалення важливого рішення щодо захисних ударів американською зброєю по території ворога для ефективної протидії російським спробам розширювати зону бойових дій", - зазначив Зеленський.

Допомога Україні від США

Варто зазначити, що Сполучені Штати Америки є лідерами за наданням допомоги Україні. Вашингтон надає Україні фінансову, гуманітарну допомогу, вводить санкції проти Росії та інших країн, які допомагають агресору.

США передали українській армії артилерію, протитанкові та зенітні засоби, далекобійні ракети, боєприпаси, танки та інше озброєння.

Крім того, нещодавно США дозволили Україні використовувати надану зброю для ударів по території Росії. Проте Вашингтон встановив обмеження.. Американську зброю можна використовувати у прикордонних регіонах РФ, аби попередити чи захиститися від атак.

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