Зеленський зустрівся з главою Пентагону: обговорили зброю і гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Вони обговорили постачання зброї та гарантії безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram.

"Дякую президенту Байдену за ухвалення важливого рішення щодо захисних ударів американською зброєю по території ворога для ефективної протидії російським спробам розширювати зону бойових дій", - зазначив Зеленський.

Зустріч українського президента та глави Пентагону пройшла на полях азійського саміту з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі.

Допомога Україні від США

Варто зазначити, що Сполучені Штати Америки є лідерами за наданням допомоги Україні. Вашингтон надає Україні фінансову, гуманітарну допомогу, вводить санкції проти Росії та інших країн, які допомагають агресору.

США передали українській армії артилерію, протитанкові та зенітні засоби, далекобійні ракети, боєприпаси, танки та інше озброєння.

Крім того, нещодавно США дозволили Україні використовувати надану зброю для ударів по території Росії. Проте Вашингтон встановив обмеження.. Американську зброю можна використовувати у прикордонних регіонах РФ, аби попередити чи захиститися від атак.

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