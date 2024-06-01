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Зеленський зустрівся з президентом Східного Тимора: як ця країна підтримує Україну

Сінгапур, Субота 01 червня 2024 23:06
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Зеленський зустрівся з президентом Східного Тимора: як ця країна підтримує Україну Фото: Володимир Зеленський та Жозе Мануель Рамош-Орта (president.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Сінгапур зустрівся з президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті (Східний Тимор) Жозе Мануелем Рамошем-Ортою. Це перша зустріч президентів в історії країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.

Лідер Східного Тимору в розмові з Зеленським заявив, що візьме участь у Глобальному саміті миру, який пройде в Швейцарії в середині червня цього року.

"Для нас дуже важливо почати процес встановлення справедливого миру. Росія не хоче зупинити війну. Тому разом з усім світом ми маємо робити кроки для наближення миру", - відреагував на це український президент.

Крім того, Зеленський висловив готовність розвивати двосторонню співпрацю зі Східним Тимором, зокрема в напрямі постачання аграрної продукції, а також запросив Рамоша-Орту відвідати Україну.

Східний Тимор та Україна

Демократична Республіка Тимор-Лешті або як її також називають Східний Тимор - це невелика держава на сході острова Тимор між Індонезією та Австралією. Тривалий час Східний Тимор входив до складу Індонезії, але у 2002 році після терору з боку проіндонезійської поліції він здобув незалежність.

Населення Східного Тимору становить близько 1,3 млн людей, проте, як розповідав в інтерв'ю РБК-Україна віце-спікер Верховної ради Олександр Корнієнко, після початку повномасштабного російського вторгнення країна зібрала для України близько 1,5 млн доларів.

"Наприклад, в Азії нас підтримує така країна – Східний Тимор. Там 1,3 мільйона населення і на початку війни вони зібрали для нас півтора мільйона доларів, гуманітарку, вони за нас голосують в ООН. А чимало з нас навіть не знає, що є така країна. Ми переказали їм подяку, коли я був на форумі країн АСЕАН в Камбоджі", - говорив Корнієнко в інтерв'ю.

Нагадаємо, вдень 1 червня президент Зеленський прилетів у Сінгапур. Там він планує взяти участь в конференції "Діалог Шангрі-Ла", яка є ключовим майданчиком для безпекових питань в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.

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Володимир Зеленський Сингапур
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