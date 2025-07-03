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Зеленський прибув до Данії, яка почала головувати в ЄС

Копенгаген, Четвер 03 липня 2025 13:05
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Зеленський прибув до Данії, яка почала головувати в ЄС Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський приїхав до Данії у четвер, 3 липня. Країна почала головувати в Раді ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на данське видання DR.

Візит Зеленського підтвердили у данському Міністерстві закордонних справ.

Данські ЗМІ також публікували кадри прибуття президента Володимира Зеленського.

Фото: Зеленський прибув до Данії (dr.dk)

Зазначається, що президент України візьме участь у заходах, присвячених початку головування Данії в Раді ЄС. У них також візьмуть участь королівське подружжя, члени уряду Данії та низка європейських політиків.

З 1 липня Данія перебрала головування в Раді ЄС від Польщі. Як відомо, гасло головування Данії - "Сильна Європа в мінливому світі".

В данському уряді зазначали що головним завданням буде створення більш стійкого та незалежного Європейського Союзу, який здатен самостійно відповідати на геополітичні виклики. Також серед пріоритетів - підтримка України та санкції проти РФ.

Допомога Данії для України

Варто зазначити, що Данія залишається однією з найактивніших країн-партнерів України. Копенгаген надав українській армії військову допомогу, зокрема і важку техніку.

Також Данія приєдналася до авіаційної коаліції, передавши Україні літаки F-16.

Крім того, Україна та Данія започатковують виробництво зброї. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що Данія стане першою країною, з якою Україна запустить спільне оборонне виробництво.

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