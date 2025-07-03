Зеленский прибыл в Данию, которая начала председательствовать в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Данию в четверг, 3 июля. Страна начала председательствовать в Совете ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на датское издание DR.

Визит Зеленского подтвердили в датском Министерстве иностранных дел.

Датские СМИ также публиковали кадры прибытия президента Владимира Зеленского.

Фото: Зеленский прибыл в Данию (dr.dk)

Отмечается, что президент Украины примет участие в мероприятиях, посвященных началу председательства Дании в Совете ЕС. В них также примут участие королевская чета, члены правительства Дании и ряд европейских политиков.

С 1 июля Дания приняла председательство в Совете ЕС от Польши. Как известно, лозунг председательства Дании - "Сильная Европа в меняющемся мире".

В датском правительстве отмечали, что главной задачей будет создание более устойчивого и независимого Европейского Союза, который способен самостоятельно отвечать на геополитические вызовы. Также среди приоритетов - поддержка Украины и санкции против РФ.