Зеленский прибыл в Данию, которая начала председательствовать в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Данию в четверг, 3 июля. Страна начала председательствовать в Совете ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на датское издание DR.
Визит Зеленского подтвердили в датском Министерстве иностранных дел.
Датские СМИ также публиковали кадры прибытия президента Владимира Зеленского.
Фото: Зеленский прибыл в Данию (dr.dk)
Отмечается, что президент Украины примет участие в мероприятиях, посвященных началу председательства Дании в Совете ЕС. В них также примут участие королевская чета, члены правительства Дании и ряд европейских политиков.
С 1 июля Дания приняла председательство в Совете ЕС от Польши. Как известно, лозунг председательства Дании - "Сильная Европа в меняющемся мире".
В датском правительстве отмечали, что главной задачей будет создание более устойчивого и независимого Европейского Союза, который способен самостоятельно отвечать на геополитические вызовы. Также среди приоритетов - поддержка Украины и санкции против РФ.
Помощь Дании для Украины
Стоит отметить, что Дания остается одной из самых активных стран-партнеров Украины. Копенгаген предоставил украинской армии военную помощь, в том числе и тяжелую технику.
Также Дания присоединилась к авиационной коалиции, передав Украине самолеты F-16.
Кроме того, Украина и Дания начинают производство оружия. Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Дания станет первой страной, с которой Украина запустит совместное оборонное производство.
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