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"Повна зрада України": сенатори-демократи розкритикували дизельну угоду Трампа

07:08 10.10.2026 Сб
2 хв
aimg Катерина Коваль
"Повна зрада України": сенатори-демократи розкритикували дизельну угоду Трампа Фото: лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер (Getty Images)
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Рішення адміністрації президента США Дональда Трампа на пів року дозволити купівлю російського дизелю по всьому світу американські сенатори-демократи назвали повною зрадою України, європейських союзників і національної безпеки США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву трьох сенаторів, оприлюднену на сайті сенатського комітету із закордонних справ.

Заяву підписали провідна демократка в Комітеті Сенату із закордонних справ Джин Шейгін, лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер та провідна демократка в банківському комітеті Сенату Елізабет Воррен.

Йдеться про Генеральну ліцензію 135, яку Мінфін США видав після домовленості Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

"Оголошення президента Трампа про те, що Сполучені Штати дозволять купувати російський дизель по всьому світу протягом шести місяців, є повною зрадою України, наших європейських союзників і національної безпеки Америки", - йдеться в заяві.

Сенатори нагадали, що пальне в США та Європі стрімко подорожчало через війну з Іраном, яку розпочав сам Трамп. Тепер, на їхню думку, президент намагається виправити ситуацію "відчайдушними угодами" з диктатором, а заради власних політичних перспектив жертвує Україною та союзниками.

Окремо сенатори звинуватили Трампа в тому, що він ігнорує закон і двопартійну волю Конгресу. Лише кілька тижнів тому законодавці ухвалили закон, який мав перекрити доходи російської військової машини та обмежити купівлю російської нафти і газу.

"Досить. Президент має завершити свою війну з Іраном, а не фінансувати військову машину Росії. Путін реагує лише на силу, а це означає жорсткі дії проти Росії та тих, хто допомагає їй вести війну проти України", - наголосили вони.

Йдеться про закон імені Ліндсі Грема про санкції проти Росії та Ірану, названий на честь сенатора, який помер у липні. Конгрес ухвалив його більшістю голосів від обох партій, а Трамп підписав документ 18 вересня.

Сама угода передбачає, що Росія поставить на світові ринки до 1,8 млн тонн дизелю. У Києві її сприйняли як удар у спину: президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios назвав угоду "подарунком Путіну на день народження" і "Аляскою номер два". Трамп же подякував Путіну й запевнив, що США залишаються сильним партнером.

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