Перед самітом Бельгія заявила про зміну пропозиції ЄС щодо фінансування України

Пропозиції Європейського Союзу щодо фінансування України у 2026-2027 роках наразі залишаються в процесі змін.

Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер напередодні саміту країн ЄС у Брюсселі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Виступаючи у бельгійському парламенті, він зазначив, що пропозиції щодо фінансування України у 2026 та 2027 роках наразі все ще змінюються, попри очікування неофіційного дедлайну вже сьогодні. "Запропонований Україні кредит на репарації несе юридичні, фінансові та економічні ризики та не пропонує жодних надійних гарантій", - сказав Де Вевер. Як він неодноразово наполягав раніше, Бельгія вимагає, щоб усі держави-члени ЄС розділили фінансовий ризик, пов’язаний з пропозицією. Бельгійський прем'єр додав, що прецеденту щодо запропонованого використання заморожених російських активів немає.