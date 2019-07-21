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Зеленський: прем'єр-міністром має стати нове обличчя

Новини » Вибори 2019    21.07.2019 - 20:26
Зеленський: прем'єр-міністром має стати нове обличчя
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Президент хоче бачити прем'єром спеціаліста з економіки

Президент України Володимир Зеленський вважає прем'єр-міністром має бути нове обличчя, фахівець в економіці. Про це президент сказав після оголошення перших результатів екзит-полів після парламентських виборів, передає кореспондент РБК-Україна.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Національного екзит-полу на парламентських виборах найбільше голосів набирають наступні політичні сили: "Слуга народу" - 43,9%, "Опозиційна платформа - За життя" - 11,5%, "Європейська солідарність" - 8,9%, "Батьківщина" - 7,6%, "Голос" - 6,3%. Згідно з даними екзит-полу ТСН партія "Слуга народу" набирає 44,4% голосів.

Зазначимо, українці поки не визначилися з можливою кандидатурою у прем'єр-міністри після парламентських виборів: підтримка найбільш рейтингових політиків не перевищує 10%. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 55% вважають, що майбутнім прем'єр-міністром має стати кандидат з великим досвідом управління країною; в той же час 35%, навпаки, очікують нову особистість, навіть без досвіду державного управління.

Серед можливих кандидатів найчастіше майбутнім прем'єр-міністром респонденти бачать Юрія Бойка (13%), Юлію Тимошенко (11%) і Володимира Гройсмана (10%).

Зеленський про місцеві вибори: "Не розслабляйтеся" Опубліковано дані екзит-полу ТСН
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