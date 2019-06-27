Украинцы составили рейтинг возможных премьеров

Фото: Кабинет министров (РБК-Украина)

Половина украинцев хотят опытного политика, треть - нового

Украинцы пока не определились с возможной кандидатурой в премьер-министры после парламентских выборов: поддержка самых рейтинговых политиков не превышает 10%. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 55% считают, что будущим премьер-министром должен стать кандидат с большим опытом управления страной; в то же время 35%, напротив, ожидают новую личность, даже без опыта государственного управления.

Среди возможных кандидатов чаще всего будущим премьер-министром респонденты видят Юрия Бойко (13%), Юлию Тимошенко (11%) и Владимира Гройсмана (10%).

Кроме того, 7% опрошенных видят будущим премьером Игоря Смешко, 6% - Дмитрия Разумкова, 5% - Святослава Вакарчука, по 4% - Петра Порошенко, Анатолия Гриценко и Михаила Саакашвили, 3% - Олега Ляшко, по 2% - Андрея Садового и Александра Вилкула.

При этом 7% опрошенных не рассматривают ни одного из этих кандидатов, 14% - не смогли определиться с "премьерскими" симпатиями.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 12-20 июня 2019 года среди 6000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка выборки - 1,3%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 20-24 июня, в парламент проходят пять партий: "Слуга народа", которую готовы поддержать 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями, а также "Оппозиционная платформа - За життя" (12,1%), "Голос" (8,4%), "Европейская Солидарность" (7,2%) и "Батькивщина" (7,0%).

Напомним, по данным опроса проведенного фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова, почти половина граждан Украины (47%) вообще не читали текст Конституции. Почти половина опрошенных (46%) знает, что, согласно Конституции, носителем суверенитета и источником власти в стране является народ Украины, тогда как 34% считает, что таким субъектом является президент.