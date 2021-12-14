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Зеленский и премьер Италии обсудили безопасность Украины и Донбасс

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 18:10
Зеленский и премьер Италии обсудили безопасность Украины и Донбасс Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Марио Драги провели телефонный разговор 14 декабря. Они обсудили безопасность Украины и мирное урегулирование на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Провел плодотворный разговор с Марио Драги. Обменялись мнениями о ситуации с безопасностью вокруг Украины", - написал Зеленский.

По его словам, в ходе беседы обсуждались шаги по эскалации ситуации на украинско-российской границе и мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Глава государства поблагодарил Драги за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, ранее Зеленский назвал причину скопления российских войск возле границы Украины.

Отметим, США предложили президенту РФ Владимиру Путину два пути развития ситуации вокруг Украины.

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Владимир Зеленский Донбасс Италия
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