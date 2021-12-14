Зеленский и премьер Италии обсудили безопасность Украины и Донбасс
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Италии Марио Драги провели телефонный разговор 14 декабря. Они обсудили безопасность Украины и мирное урегулирование на Донбассе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.
"Провел плодотворный разговор с Марио Драги. Обменялись мнениями о ситуации с безопасностью вокруг Украины", - написал Зеленский.
По его словам, в ходе беседы обсуждались шаги по эскалации ситуации на украинско-российской границе и мирное урегулирование конфликта на Донбассе. Глава государства поблагодарил Драги за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.