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Зеленський і прем'єр Італії обговорили безпеку України і Донбас

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Київ, Вівторок 14 грудня 2021 18:10
Зеленський і прем'єр Італії обговорили безпеку України і Донбас Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі провели телефонну розмову 14 грудня. Вони обговорили безпеку України та мирне врегулювання на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Провів плідну розмову з Маріо Драгі. Обмінялися думками про ситуацію з безпекою навколо України", - написав Зеленський.

За його словами, в ході бесіди обговорювалися кроки з ескалації ситуації на українсько-російському кордоні і мирне врегулювання конфлікту на Донбасі. Глава держави подякував Драгі за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав причину скупчення російських військ біля кордону України.

Відзначити, США запропонували президенту РФ Володимиру Путіну два шляхи розвитку ситуації навколо України.

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Володимир Зеленський Донбас Італія
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