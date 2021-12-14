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США предложили Путину два пути развития ситуации вокруг Украины

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Киев, Вторник 14 декабря 2021 09:56
США предложили Путину два пути развития ситуации вокруг Украины Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

В Посольстве США в Украине считают, что рано прогнозировать дальнейшие действия России в отношении Украины. Американцы предложили два пути развития ситуации.

Об этом сообщил спикер посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Высокие ставки. Осталась ли угроза вторжения России и что будет с Донбассом".

По его словам, США предложили президенту Путину два четких пути.

"Дальнейшая агрессия против Украины, которая повлечет за собой очень высокие расходы для России, потому что мы примем решительные меры, которые мы намеренно не применяли ранее, или альтернативу, которой является диалог и дипломатия. Мы очень надеемся, что Путин выберет второй путь", - сказал Лангенкемп.

При этом, по его словам, США будут делать выводы не по словам, а по реальным действиям, которые РФ предпримет в ближайшие недели.

Напомним, ситуация вокруг украинских границ остается напряженной. По данным Минобороны, Россия до сих пор не начала возвращать свои войска от границ Украины.

Как писало РБК-Украина, Резников считает, что вторжение России в Украину переведет мир в новую эру.

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