США предложили Путину два пути развития ситуации вокруг Украины

В Посольстве США в Украине считают, что рано прогнозировать дальнейшие действия России в отношении Украины. Американцы предложили два пути развития ситуации.

Об этом сообщил спикер посольства США в Украине Дэниел Лангенкемп в комментарии РБК-Украина, говорится в материале " Высокие ставки. Осталась ли угроза вторжения России и что будет с Донбассом ".

По его словам, США предложили президенту Путину два четких пути.

"Дальнейшая агрессия против Украины, которая повлечет за собой очень высокие расходы для России, потому что мы примем решительные меры, которые мы намеренно не применяли ранее, или альтернативу, которой является диалог и дипломатия. Мы очень надеемся, что Путин выберет второй путь", - сказал Лангенкемп.

При этом, по его словам, США будут делать выводы не по словам, а по реальным действиям, которые РФ предпримет в ближайшие недели.