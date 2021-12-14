Зеленский объяснил скопление войск РФ возле Украины: это потенциал для шантажа
Президент Украины Владимир Зеленский назвал причину скопления войск РФ у границ Украины. Он считает, что это потенциал для шантажа.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью президента изданию La Repubblica.
По его словам, если количество российских войск будет расти, то шантаж станет еще более жестким, что можно будет назвать подготовкой к расширению агрессии против Украины и, возможно, региона в целом.
"Для чего используются войска, которые вблизи нашей границы? Это потенциал для шантажа. Причем прежде всего против западных государств", - заявил он.
Зеленский заявил, что Украина не видит сюрпризов в том, что происходит на восточных границах.
"Россия начала эту войну в 2014 году, и с тех пор мы готовы к любым сценариям. Этого, к сожалению, нельзя сказать обо всех европейских странах", - считает он.