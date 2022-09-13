Зеленский предупредил украинцев о новой форме террора РФ

Энергообеспечение Днепроперовской, Полтавской, Сумской и Харьковской областей, а также Харькова удалось восстановить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"Должны быть сознательные того, что подлость российских террористов не имеет границ, они будут пытаться сделать системной и такую форму террора", - добавил Зеленский.

Из-за этого, по его словам, в Харькове фиксировали новые отключения света.

Однако, глава государства отметил, что 12 сентября оккупанты нанесли новые удары по энергетическим объектам.

Напомним, вечером 11 сентября в Харьковской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях наблюдались массовые проблемы с электроснабжением.

Впоследствии советник главы Офиса президента Михаил Подоляк проинформировал, что оккупанты нанесли удар по Харьковской ТЭЦ-5. В результате действий врага она была частично выведена из строя.

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