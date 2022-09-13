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Зеленский попередив українців про нову форму терору РФ

Фото: Президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Енергозабезпечення Дніпроперовської, Полтавської, Сумської та Харківської областей, а також Харкова вдалося відновити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.

Проте, глава держави зазначив, що 12 вересня окупанти завдали нових ударів по енергетичних об'єктах.

Через це, за його словами, у Харкові фіксували нові відключення світла.

"Маємо бути свідомі того, що підлість російських терористів не має меж, вони будуть намагатися зробити системною і таку форму терору", - додав Зеленський.

Нагадаємо, ввечері 11 вересня в Харківській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях спостерігалися масові проблеми з електропостачанням.

Згодом радник глави Офісу президента Михайло Подоляк поінформував, що окупанти завдали удару по Харківській ТЕЦ-5. Унаслідок дій ворога вона була частково виведена з ладу.

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