Зеленский попередив українців про нову форму терору РФ

Енергозабезпечення Дніпроперовської, Полтавської, Сумської та Харківської областей, а також Харкова вдалося відновити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента Володимира Зеленського.
Проте, глава держави зазначив, що 12 вересня окупанти завдали нових ударів по енергетичних об'єктах.
Через це, за його словами, у Харкові фіксували нові відключення світла.
"Маємо бути свідомі того, що підлість російських терористів не має меж, вони будуть намагатися зробити системною і таку форму терору", - додав Зеленський.
Нагадаємо, ввечері 11 вересня в Харківській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Сумській областях спостерігалися масові проблеми з електропостачанням.
Згодом радник глави Офісу президента Михайло Подоляк поінформував, що окупанти завдали удару по Харківській ТЕЦ-5. Унаслідок дій ворога вона була частково виведена з ладу.
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