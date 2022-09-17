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Зеленский предупредил российских военных: будем бить покрепче, чем до этого

Фото: Зеленский предупредил российских военных: будем бить крепче, чем раньше (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российским военнослужащим и заявил, что Украина будет бить крепче, чем раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины.

"Многие из российских солдат уже осознали, что у них нет никаких шансов в Украине, что они будут разбиты. Наиболее умные из российских военных сдаются в плен", - заявил президент.

Зеленский заверил, что Украина будет гарантировать им соблюдение всех прав согласно конвенциям. Также президент предупредил россиян, что Украина в дальнейшем будет давить, чтобы все оккупанты это поняли.

"Будем бить их крепче, чем били до этого", - добавил в итоге президент.

Напомним, что Зеленский впервые высказался об ударах по оккупантам в Крыму.

Также Зеленский объяснил, от чего зависит поставка западных танков.

Позже Зеленский рассказал, от чего зависят сроки окончания войны в Украине.

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Владимир ЗеленскийВойна в Украине