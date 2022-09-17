Зеленский предупредил российских военных: будем бить покрепче, чем до этого

"Многие из российских солдат уже осознали, что у них нет никаких шансов в Украине, что они будут разбиты. Наиболее умные из российских военных сдаются в плен", - заявил президент.

Зеленский заверил, что Украина будет гарантировать им соблюдение всех прав согласно конвенциям. Также президент предупредил россиян, что Украина в дальнейшем будет давить, чтобы все оккупанты это поняли.

"Будем бить их крепче, чем били до этого", - добавил в итоге президент.