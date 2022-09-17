Зеленский рассказал, от чего зависят сроки окончания войны в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского Reuters.

"Я могу полностью акцептовать тот факт, что эта война зависит от сроков, которые связаны только с поставкой оружия. И только с этим", - сказал он.

Президент подчеркнул, что ускорение поставок военной помощи Украине означает ускорение нашей победы.

При этом Зеленский уверен в победе Украины.