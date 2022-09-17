Зеленський попередив російських військових: будемо бити міцніше, ніж до цього

Президент України Володимир Зеленський звернувся до російських військовослужбовців та заявив, що Україна буде бити міцніше, ніж до цього.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента України.
"Багато хто з російських солдатів вже усвідомив, що у них немає жодних шансів в Україні, що вони будуть розбиті. Найбільш розумні з російських військових здаються в полон", - заявив президент.
Зеленський запевнив, що Україна гарантуватиме їм дотримання усіх прав згідно з конвенціями. Також президент попередив росіян, що Україна надалі буде тиснути, аби всі окупанти це зрозуміли.
"Будемо бити їх міцніше, ніж били до цього", - додав у підсумку президент.
Нагадаємо, що Зеленський вперше висловився про удари по окупантах у Криму.
Також, Зеленський пояснив, від чого залежить постачання західних танків.
Пізніше, Зеленський розповів, від чого залежать терміни закінчення війни в Україні
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