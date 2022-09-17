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Зеленский впервые высказался об ударах по оккупантам в Крыму

Новина українською →
Киев, Суббота 17 сентября 2022 21:30
Зеленский впервые высказался об ударах по оккупантам в Крыму Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удары по россиянам в Крыму работой по милитаризованной инфраструктуре на оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинского государства в интервью Reuters.

Журналист попросил Зеленского уточнить, как именно украинские военные атаковали оккупантов в Крыму и при помощи какого оружия. При этом он напомнил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил удары по россиянам на полуострове.

"Даже в войне мы используем цивилизованные шаги. Мы не стреляем по гражданской инфраструктуре, по гражданским людям. Мы работаем по милитаризованной инфраструктуре оккупированной части нашего государства. Вот что я могу сказать о том, что вы меня спросили", - ответил президент.

Напомним, 9 августа днем в оккупированном Крыму вблизи Новофедоровки раздались мощные взрывы на российской авиабазе.

Позже Залужный в общей статье с первым заместителем главы оборонного комитета Рады Михаила Забродского подтвердил "серию успешных ударов по крымским авиабазам россиян".

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