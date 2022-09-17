ua ru
Сб, 17 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский объяснил, от чего зависит поставка западных танков

Новина українською →
Суббота 17 сентября 2022 21:36
Зеленский объяснил, от чего зависит поставка западных танков Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает принятия решения относительно поставки в Украину танков из Германии и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента Украины.

"Да, влияет поставка танков от США и других государств, они серьезно могли бы повлиять на решение немцев, я в этом уверен", - заявил президент.

По его словам, Украина ожидает решения о поставках танков из США. Также Зеленский желает, чтобы от других партнеров Украина могла бы получить эти поставки, тогда это толкнуло бы Германию вперед.

"Но с другой стороны - Германия мощное и самостоятельное государство, они взрослые люди и могли бы самостоятельно решать некоторые вопросы и быть первыми в некоторых решениях", - добавил президент.

Напомним, что в Бундестаге названа новая причина отказа Германии поставлять танки для ВСУ. Там заявили, что обучение украинских военных займет длительный период времени.

Ранее в Германии заявляли, что не передают Украине современные танки, поскольку это не делает ни одна другая страна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Германия Война в Украине
NEWS
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
Сбитый самолет и 200 убитых оккупантов: Генштаб обновил потери россиян
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники