Зеленский предупредил о появлении фейковых "решал"

Будущий президент Украины Владимир Зеленский предупреждает о появлении своих фейковых представителей на местах, которые якобы от его имени "решают вопросы". Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, в последнее время участились случаи давления на органы власти и бизнес якобы от представителей Зеленского.

"Хочу рассказать о такой новой "секте" под названием "Мы - люди Зеленского". Сейчас ходят такие аферисты к мэрам, в облсоветы, к судьям, прокурорам и представителям бизнеса. Говорят: "Мы тут все теперь решаем; все теперь будет, как мы скажем; нам мандат дал Зеленский". Таких аферистов очень много. Я никого ни на что не уполномочивал и в будущем не собираюсь", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что если украинцы сталкиваются с такими людьми, нужно обращаться в правоохранительные органы.

"Мы можем победить эту мерзость только вместе", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков рассказал детали его неформальной встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Кроме того, в штабе Зеленского допускают роспуск Верховной рады из-за отсутствия коалиции.