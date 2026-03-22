Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Зеленський: представники України два дні розмовляли з США, є сигнали про нові обміни

20:58 22.03.2026 Нд
2 хв
Український лідер наголосив, що російський диктатор не хоче настання миру
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

У США завершились два дні зустрічей українських та американських представників. Їхнім результатом, окрім іншого, є сигнали щодо можливого продовження обмінів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Читайте також: Віткофф про переговори з Україною: звужуємо перелік питань для укладення мирної угоди

"Зрозуміло, що увага американської сторони в цей час - передусім ситуації навколо Ірану й у тому регіоні, але й цю війну Росії проти України треба завершувати", - зазначив він.

Президент наголосив, що країна-агресорка не має отримати "винагороду" за цю війну. Крім того, додав Зеленський, гарантії безпеки для України та ЄС мають бути достатніми для миру, щоб не сталось повернення до війни через місяці чи роки.

"Є сигнали, що можливе й продовження обмінів, і це було б дійсно дуже хорошою новиною та підтвердженням, що дипломатія працює. Сподіваємося, що це вийде", - підкреслив він.

Зеленський також констатував, що російський диктатор Володимир Путін не хоче закінчувати війну.

Мирні переговори щодо України

Нагадаємо, що з початку року Україна, США та Росія провели три раунди мирних переговорів. Четвертий очікувався на початку березня, але був відкладений через конфлікт на Близькому Сході.

Днями Україна та Росія офіційно підтвердили, що переговори наразі призупинені. Сторони не відмовлялися від них, але зустрічі переносяться на прохання американців.

Раніше Зеленський заявляв, що головною метою зустрічей у США є розуміння того, наскільки РФ реально готова до завершення війни. За його словами, після першого раунду консультацій у Флориді українська команда продовжить переговори з американською стороною.

Також президент України наголошував, що переговорний процес у США відбувається без участі представників Росії. На цій зустрічі українська делегація планувала порушити три ключові питання, спрямовані на досягнення миру.

