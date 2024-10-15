Зеленський представить у Раді план перемоги не повністю: Подоляк пояснив причину
Президент Володимир Зеленський представить у Верховній Раді свій план перемоги не повністю. Є додатки, які не обговорюватимуть публічно, оскільки вони стосуються математичної військової складової.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.
"Президент хоче, щоб суспільство розуміло. Там (у плані перемоги - ред.) є додатки, які, безумовно, не будуть публічно обговорюватися. Це все, що стосується математичної складової, тобто яка кількість зброї, в якому вигляді тощо має бути надана Україні", - сказав Подоляк.
За його словами, план перемоги чіткий і має математичне підґрунтя, а партнерам треба вирішити, "чи готові вони всі разом капітулювати", адже "Україна капітулювати не буде".
Радник глави ОП також зазначив, що у плані перемоги ключову роль відіграють Україна та її громадяни, адже "тільки Україна може поставити остаточні акценти у цій війні".
План перемоги
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський анонсував план перемоги України у війні з Росією.
За його словами, Україна розробила план перемоги, щоб змусити Росію піти на переговори для завершення війни.
Повний зміст документа публічно поки що не розкривали. Його бачили лише декілька європейських лідерів, а першим - президент США Джо Байден.
Однак, як очікується, Зеленський представить таку ініціативу під час свого виступу у Верховній Раді, який відбудеться у середу, 16 жовтня.
Більш детально про план перемоги - у матеріалі РБК-Україна.
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