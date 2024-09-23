Що передбачає план перемоги України від президента Зеленського

Президент Володимир Зеленський планує представити план перемоги України під час своєї триваючої поїздки у США.

РБК-Україна розповідає, що відомо про цей план, на який Україна робить дуже високу ставку.

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Про різні аспекти плану перемоги неодноразово розповідав і сам президент Зеленський, і інші представники української влади.

За словами голови держави, план перемоги потрібен для примусу РФ до переговорів, причому на умовах Києва. Він розрахований на "швидкі рішення" партнерів і спрацює, якщо вони будуть у найближчі два місяці.

"Переважно рішення щодо плану залежать саме від нього (президента США Джо Байдена - ред.), але також від інших союзників", – заявив він під час спільного брифінгу з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн 20 вересня.

"Цей план про те, як створити атмосферу та ситуацію, коли можна буде не зважати на те, що в голові Путіна. І щоб Росія дійсно була змушена сісти за стіл переговорів та прийняти закінчення цієї війни на умовах, які є прийнятними для України. А наші умови зрозумілі – все описано в Формулі миру президента Зеленського", – заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак 15 вересня.

Складові плану

Президент Зеленський в інтерв'ю NBC News заявив, що план перемоги передбачає максимальне посилення оборонних можливостей України та створення умов для припинення війни з Росією. Він зазначив, що цей план побудований так, щоб бути реалізованим завдяки підтримці міжнародних партнерів, а не залежати від волі Росії.

План має військову, політичну, дипломатичну та економічну складові. І ще одну додаткову, яка буде задіяна після закінчення бойових дій. Для кожного кроку є чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення, і "жодної неможливої речі там немає", як каже Зеленський.

За словами голови держави, перший пункт передбачає однозначне місце України в безпековій архітектурі світу.

За даними видання Le Monde, Зеленський сподівається отримати від Байдена запрошення для України на вступ в НАТО до того, як президент США завершить свою каденцію. І це частина "плану перемоги". Схожу інформацію згодом оприлюднив і Bloomberg. Times зазначає, що серед пунктів плану – також запит на західні гарантії безпеки, схожі на пакт про взаємну оборону, укладений у рамках членства в НАТО.

"Друге, без деталей, але Курська операція є саме частиною плану, її другого пункту. Третій пункт пов'язаний із конкретним зміцненням України щодо зброї. Далі пункт, пов'язаний з економікою. Скажімо так, наш спільний економічний розвиток. Ще пункт, пов'язаний не з економікою, а скажімо так, з економією в майбутньому. Тобто сьогодні ви нам допомагаєте в реалізації цього плану, а у майбутньому Україна зекономить вам багато вашого ресурсу", – зазначив президент у розмові з українськими журналістами. .

Радник ОП Михайло Подоляк в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна раніше деталізував, що військовий пакет буде чітко структурований у відповідності до сьогоднішнього етапу війни та аналізу того, що відбувається у Курській області з точки зору використання вітчизняного озброєння.

За даними Bloomberg, мова йде про зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Економічний стимул, за словами Подоляка, полягає в тому, щоб змусити Росію адекватно сприймати реальність. "Це передбачає нарощування інвестицій у військове виробництво на території України, а також аудит санкцій, які працюють проти Росії", – сказав Подоляк.

Ще одна складова - дипломатичний тиск на Росію. Цей крок є окремою темою, оскільки потребує роботи із країнами нейтрального поясу, зокрема, на Глобальному Півдні.

Також у плані, за словами Подоляка, "політичний примус Росії", який полягає у тому, що Україна самостійно обирає свою роль у глобальному політичному процесі й має право бути членом будь-якого альянсу. Bloomberg уточнює, що цей пункт плану передбачає чіткий шлях до членства України в Європейському Союзі.

Реалізація плану

Президент Зеленський планує показати план перемоги поки що чинному президенту США Джо Байдену, та кандидатам у президенти – Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

При цьому, план перемоги може бути більш помічним саме кандидатці від демократів та чинній віце-президентці, зазначали джерела РБК-Україна у владі.

Загалом виграшна риторика для обох кандидатів - що війну потрібно зупиняти. Якщо Трамп поки що використовує в цьому питанні свою харизму та обіцяє "всіх посадити за стіл переговорів", то Гарріс таких планів не заявляла. Таким чином, Зеленський може їй дати кілька тез для передвиборчої кампанії. У випадку з Трампом, мова може йти хіба що про корекцію його позиції.

Паралельно із планом перемоги йде підготовка до другого саміту миру. Логіка в тому, щоб змусити Росію взяти у ньому участь через посилення тиску на неї. В цьому контексті важливим для зміни ситуації на фронті залишається дозвіл на удари американською зброєю вглиб Росії.

Разом з тим, ключовим у плані перемоги є саме фактор часу. У період з дня виборів 5 листопада і до інавгурації 20 січня виникає вікно можливостей, коли Джо Байден може зробити "прощальний подарунок" Україні перед відходом на пенсію. Якщо цього не станеться, існує ризик погіршення становища України.

Новий президент США буде зайнятий внутрішніми справами - від вирішення бюджетних питань з Конгресом до формування команди. Не кажучи вже про ризик продовження політичної боротьби, якщо один з кандидатів не визнає своєї поразки.

План перемоги в цьому контексті – це спроба визначити політику Заходу щодо Росії заздалегідь та забезпечити її виконання в "робочому порядку", попри те, що буде відбуватися у політичних верхах.

Якщо ж Джо Байден не підтримає план перемоги України, це може призвести до дуже довгої війни з великою кількістю загиблих.

"Це жахлива думка. Це означало б, що Байден не хоче закінчити війну у спосіб, який позбавляє Росію перемоги, – заявив Зеленський в інтерв'ю виданню The New Yorker.

