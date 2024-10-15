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Зеленский представит в Раде план победы не полностью: Подоляк объяснил причину

Вторник 15 октября 2024 22:45
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Зеленский представит в Раде план победы не полностью: Подоляк объяснил причину Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский представит в Верховной Раде свой план победы не полностью. Есть приложения, которые не будут обсуждаться публично, поскольку они касаются математической военной составляющей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Президент хочет, чтобы общество понимало. Там (в плане победы - ред.) есть приложения, которые, безусловно, не будут публично обсуждаться. Это все, что касается математической составляющей, то есть какое количество оружия, в каком виде и т.д. должно быть предоставлено Украине ", - сказал Подоляк.

По его словам, план победы четкий и имеет математическую основу, а партнерам нужно решить, "готовы ли они все вместе капитулировать", ведь "Украина капитулировать не будет".

Советник главы ОП также отметил, что в плане победы ключевую роль играют Украина и ее граждане, ведь "только Украина может поставить окончательные акценты в этой войне".

План победы

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский анонсировал план победы Украины в войне с Россией.

По его словам, Украина разработала план победы, чтобы вынудить Россию пойти на переговоры для завершения войны.

Полное содержание документа публично пока не раскрывали. Его видели лишь несколько европейских лидеров, а первым - президент США Джо Байден.

Однако, как ожидается, Зеленский представит такую инициативу во время своего выступления в Верховной Раде, которое состоится в среду, 16 октября.

Более подробно о плане победы - в материале РБК-Украина.

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