Зеленский представит в Раде план победы не полностью: Подоляк объяснил причину

Президент Владимир Зеленский представит в Верховной Раде свой план победы не полностью. Есть приложения, которые не будут обсуждаться публично, поскольку они касаются математической военной составляющей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Президент хочет, чтобы общество понимало. Там (в плане победы - ред.) есть приложения, которые, безусловно, не будут публично обсуждаться. Это все, что касается математической составляющей, то есть какое количество оружия, в каком виде и т.д. должно быть предоставлено Украине ", - сказал Подоляк.

По его словам, план победы четкий и имеет математическую основу, а партнерам нужно решить, "готовы ли они все вместе капитулировать", ведь "Украина капитулировать не будет".

Советник главы ОП также отметил, что в плане победы ключевую роль играют Украина и ее граждане, ведь "только Украина может поставить окончательные акценты в этой войне".