Зеленський цього тижня представить план перемоги у Раді

Президент України Володимир Зеленський публічно представить план перемоги. Це відбудеться під час виступу глави держави у Раді цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента України Сергія Лещенка у Telegram та нардепа Олексія Гончаренка у Telegram .

"Так, має бути засідання у середу вранці, і президент має представити план перемоги. Це буде презентація цього плану для України", - сказав він.

Співрозмовник РБК-Україна у Раді підтвердив, що президент представить план перемоги у парламенті.

" Очевидно, зараз тільки одна причина для цього заходу - це публічне представлення плану перемоги ", - уточнив радник керівника ОП.

Лещенко розповів, що виступ Зеленського у Раді відбудеться у середу, 16 жовтня.

План перемоги

Нагадаємо, вперше президент України Володимир Зеленський заявив про план перемоги лише кілька місяців тому.

Повний зміст документа публічно поки що не розкривали, але глава держави без подробиць розповідав про його окремі пункти. Зокрема, у плані перемоги йдеться про сильну військову підтримку України, вільне використання військової допомоги для ЗСУ, економічну підтримку і не тільки.

При цьому в плані згадується і операція українських захисників у Курській області, в ході якої вдалося досягти успіхів як у контролі територій ворога, так і в поповненні обмінного фонду.

Зеленський нещодавно пояснював, що план перемоги необхідний, щоб змусити Росію завершити війну за допомогою дипломатії.

До речі, сьогодні, 14 жовтня, посол України у Німеччині Олексій Макєєв запевняв, що план перемоги може бути представлений публічно найближчими днями.

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