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Зеленський запропонував Раді звільнити Баканова

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Київ, Понеділок 18 липня 2022 19:07
Зеленський запропонував Раді звільнити Баканова Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський вніс в Верховну раду проект постанови про звільнення голови Служби безпеки України Івана Баканова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови.

Сьогодні, 18 липня, Рада отримала проект постанови, яким пропонується звільнити з посади голови СБУ Івана Баканова. Його вже передали на розгляд керівництва парламенту.

При цьому нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк розповів, що звільнення Баканова буде розглянуте Радою вже на найближчому пленарному засіданні. Це питання стане першим пунктом порядку денного парламенту.

Нагадаємо, вчора, 18 липня, стало відомо, що президент Володимир Зеленський усунув Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України та Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора.

Пізніше Зеленський заявив, що таке рішення було викликане виявленням зв'язків між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії.

Більше про причини усунення Баканова та Венедіктової можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна "За що Зеленський усунув Баканова та Венедіктову і що їм загрожує".

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