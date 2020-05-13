В Украине заработали 640 продуктовых рынков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Госпродпотребслужба составила 50 протоколов за нарушения карантинных требований

В Украине в рамках ослабления карантина открыли 640 агропродовольственных рынков. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

Сообщается, что еще 14 рынков оказались неготовыми к открытию и закрылись самостоятельно. Среди них 7 в Киеве, 4 в Харьковской области, и по одному в Кировоградской, Луганской и Львовской областях. Еще три рынка в Харьковской области были закрыты по решению органов местной власти.

"За выявленные недостатки и нарушения установленных санитарных требований территориальными органами Госпродпотребслужба вынесено 56 предписаний (предложений), наибольшее количетсво из них в Волынской - 7, в Днепропетровской - 11, во Львовской - 6, в Харьковской - 11, в Херсонской - 8, в Черниговской - 6 и другие. Составлен 1 протокол в Ивано-Франковской области… Специалистами территориальных органов Госпродпотребслужба выдано 710 предписаний (распоряжений, предложений), составлено 50 протоколов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киеве по состоянию на 13 мая возобновили работу 31 продовольственный рынок.

Напомним, Кабмин принял решение об открытии продовольственных рынков с 1 мая в условиях карантина. Основным условием работы продовольственных рынков является решение соответствующего территориального органа Госпродпотребслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.