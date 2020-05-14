Зеленський запропонував відкрити непродовольчі ринки і назвав умови

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Ринки непродовольчих товарів мають забезпечити протиепідемічні заходи

В рамках пом'якшення карантину в Україні можуть відкритися непродовольчі ринки, але при дотриманні певних умов. Про це на нараді з представниками уряду заявив президент Володимир Зеленський, передає сайт президента.

Повідомляється, що на нараді піднімали питання відкриття непродовольчих ринків.

"Якщо працюють магазини непродовольчих товарів, то треба відкрити і ринки. На таких же умовах, як і продовольчі: з усіма заходами безпеки для людей, щоб мінімізувати ризики зараження", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в рамках ослаблення карантину в Україні вже запрацювали 640 продовольчих ринків. Ці ринки почали відкриватися з 1 травня, їх робота чітко регламентована протиепідемічними заходами, які стосуються кількості покупців, засобів захисту і так далі.

Сьогодні стало відомо, що з 15 травня у Львові відкривають непродовольчі ринки. А вже з 18 травня запрацюють точки продажу одягу і взуття в торговельних центрах.

Автор: Іван Петров