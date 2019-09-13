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Зеленский предложил олигархам правила открытого рынка

Новости » Политика    13.09.2019 - 11:21
Зеленский предложил олигархам правила открытого рынка
Фото: Владимир Зеленский (twitter.com/yes_ukraine)

Если олигархи его не услышат, то "придется другие попытки найти, как с ними говорить"

Президент Владимир Зеленский заявил, что предложил олигархам новые правила открытого рынка без монополизма. Об этом президент заявил на форуме, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, если олигархи его не услышат, то "придется другие попытки найти, как с ними говорить".

"Мы предложили нормальные правила: монополистов больше не должно быть в Украине, у нас должен быть открытый рынок. Я уверен, что они нас услышат. А если не услышат, то придется другие попытки найти, как с ними говорить", - заявил он.

Напомним, 10 сентября Владимир Зеленский провел встречу с бизнесменом Игорем Коломойским. Они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также обговорили энергетическую сферу.

Еще ранее Коломойский обсуждал с нынешним президентом Владимиром Зеленским вопросы, связанные с возможным дефолтом Украины.

РБК-Украина писало, что еще до инаугурации Зеленский провел встречи с олигархами Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком, Игорем Коломойским. Как он отметил, эти представители крупного бизнеса уже взяли на себя ответственность за решение конкретных вопросов. "С другими я еще не встретился, где-то прячутся", - сказал он.

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Новости Украины Владимир Зеленскийолигархи
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