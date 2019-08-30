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Коломойский заявил, что обсуждал с Зеленским дефолт Украины

Новости » Политика    30.08.2019 - 14:47
Коломойский заявил, что обсуждал с Зеленским дефолт Украины
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Коломойский и Зеленский обсуждали дефолт еще до выборов

Бизнесмен Игорь Коломойский обсуждал с нынешним президентом Владимиром Зеленским вопросы, связанные с возможным дефолтом Украины. Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По его словам, он обсуждал вопросы дефолта с Зеленским прошлой осенью.

"Когда он принял для себя решение (баллотироваться, - ред.), прошлой осенью. Он понимает это. Он понимает ответственность. Понимает, что вся его свита, они разбегутся все в случае кризиса, так же, как разбежалась (Петра Порошенко, - ред.) свита, а он потом как Порошенко может остаться", - отметил Коломойский.

Он также подчеркнул, что дефолт является первым этапом очищения и выздоровления экономики страны, после которого происходит реструктуризация.

Напомним, в июне Зеленский назвал слухами информацию о якобы запланированном экономическом дефолте в Украине.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией", - заявил он в Брюсселе во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

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