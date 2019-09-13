Зеленський запропонував олігархам правила відкритого ринку

Фото: Володимир Зеленський (twitter.com/yes_ukraine)

Якщо олігархи його не почують, то "доведеться інші спроби знайти, як з ними говорити"

Президент Володимир Зеленський заявив, що запропонував олігархам нові правила відкритого ринку без монополізму. Про це президент заявив на форумі, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, якщо олігархи його не почують, то "доведеться інші спроби знайти, як з ними говорити".

"Ми запропонували нормальні правила: монополістів більше не повинно бути в Україні, у нас повинен бути відкритий ринок. Я впевнений, що вони нас почують. А якщо не почують, то доведеться інші спроби знайти, як з ними говорити", - заявив він.

Нагадаємо, 10 вересня Володимир Зеленський провів зустріч з бізнесменом Ігорем Коломойським. Вони обговорили питання ведення бізнесу в Україні. Також обговорили енергетичну сферу.

Ще раніше Коломойський обговорював з нинішнім президентом Володимиром Зеленським питання, пов'язані з можливим дефолтом України.

РБК-Україна писало, що ще до інавгурації Зеленський провів зустрічі з олігархами Рінатом Ахметовим, Віктором Пінчуком, Ігорем Коломойським. Як він зазначив, ці представники великого бізнесу вже взяли на себе відповідальність за рішення конкретних питань. "З іншими я ще не зустрівся, десь ховаються", - сказав він.