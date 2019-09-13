ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський запропонував олігархам правила відкритого ринку

Новини » Політика    13.09.2019 - 11:21
Зеленський запропонував олігархам правила відкритого ринку
Фото: Володимир Зеленський (twitter.com/yes_ukraine)

Якщо олігархи його не почують, то "доведеться інші спроби знайти, як з ними говорити"

Президент Володимир Зеленський заявив, що запропонував олігархам нові правила відкритого ринку без монополізму. Про це президент заявив на форумі, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, якщо олігархи його не почують, то "доведеться інші спроби знайти, як з ними говорити".

"Ми запропонували нормальні правила: монополістів більше не повинно бути в Україні, у нас повинен бути відкритий ринок. Я впевнений, що вони нас почують. А якщо не почують, то доведеться інші спроби знайти, як з ними говорити", - заявив він.

Нагадаємо, 10 вересня Володимир Зеленський провів зустріч з бізнесменом Ігорем Коломойським. Вони обговорили питання ведення бізнесу в Україні. Також обговорили енергетичну сферу.

Ще раніше Коломойський обговорював з нинішнім президентом Володимиром Зеленським питання, пов'язані з можливим дефолтом України.

РБК-Україна писало, що ще до інавгурації Зеленський провів зустрічі з олігархами Рінатом Ахметовим, Віктором Пінчуком, Ігорем Коломойським. Як він зазначив, ці представники великого бізнесу вже взяли на себе відповідальність за рішення конкретних питань. "З іншими я ще не зустрівся, десь ховаються", - сказав він.

Зеленський назвав терміни розведення сил у Петровському і Золотому Зеленський розповів про наступний етап обміну полоненими
Новини України Володимир Зеленськийолигархи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся