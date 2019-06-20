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Зеленский раскрыл договоренности с олигархами

Новости » Политика    20.06.2019 - 15:53
Зеленский раскрыл договоренности с олигархами
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент уже провел встречи с тремя олигархами

Президент Украины Владимир Зеленский за месяц на посту провел встречи с олигархами Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком, Игорем Коломойским. Об этом он сказал на встрече с представителями бизнеса в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Зеленский, эти представители крупного бизнеса уже взяли на себя ответственность за решение конкретных вопросов. "С другими я еще не встретился, где-то прячутся", - сказал он.

По его словам, "господин Пинчук обеспечит сейчас же квартирами 24 семьи наших пленных моряков. И дальше будет заниматься проблемами социальной помощи всех военнослужащих. Это наша договоренность".

"С господином Ринатом Ахметовым мы не только пришли к согласию относительно отмены формулы Ротердам+ , но и договоренности, что он будет вкладывать деньги в медицину и инвестировать в дороги и инфраструктуру Донбасса. Первый результат вы уже видели. Это 200 скорых для городских и сельских больниц по всей Украине", - заявил Зеленский.

Кроме того, по словам президента, "Коломойский будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он об этом еще не знает".

"При этом не им, ни вам я не предлагаю никаких преференций", - заявил Зеленский

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 8-12 июня, половина граждан Украины (50%) ожидают от президента Владимира Зеленского решения вопроса прекращения огня на Донбассе, 38% - снижения коммунальных тарифов. Кроме того, 22% - ожидают уменьшения влияния олигархов на политику

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский одним указом отменил действие 61 указа президента в экономической сфере, подписанных с 1991 до 2000 года президентом Леонидом Кравчуком и Леонидом Кучмой.

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