Зеленский предлагает ВР ратифицировать соглашение с ЕИБ о высшем образовании

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной раде одобрить законопроект №0034 "О ратификации Соглашения о гранте Фонда Е5Р (Проект "Высшее образование Украины") между Украиной и Европейским инвестиционным банком". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

Законом создаются условия для реализации проекта "Высшее образование Украины", финансируемого Европейским инвестиционным банком и Северной экологической финансовой корпорацией.

В пояснительной записке указано, что в соответствии с основными положениями "Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года" основными направлениями ее реализации является повышение эффективности потребления и использования энергопродуктов, уменьшение техногенной нагрузки на окружающую среду, создание предпосылок для существенного уменьшения энергоемкости экономики за счет внедрения новых технологий, прогрессивных стандартов, современных систем контроля, управления и учета, транспортировки и потребления энергетических продуктов и развития рыночных механизмов стимулирования энергосбережения.

"Предложенный проект имеет целью предоставить университетам - участникам проекта помощь в повышении качества и надежности их услуг и эффективности использования энергии путем усовершенствования их институционального потенциала за счет различных мероприятий и работ, направленных на энергосбережение и оптимизацию управленческих процессов энергопотребления", - указано в пояснительной.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам интеграции Украины с Евросоюзом поддержал проект закона о ратификации письма о внесении изменения в финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком. В частности, нардепы рассмотрели и поддержали проект закона №0028 о ратификации письма о внесении изменений №3 к финансовому соглашению между Украиной и Европейским инвестиционным банком (Развитие системы водоснабжения и водоотведения в городе Николаев).

Как писало РБК-Украина, в конце декабря Рада ратифицировала три соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ).