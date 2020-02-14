Зеленський пропонує ВР ратифікувати угоду з ЄІБ щодо вищої освіти

Президент Володимир Зеленський пропонує Верховній раді схвалити законопроект №0034 "Про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проєкт "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті парламенту.

Останній етап проходження документу - опрацьовується у комітеті.

Законом створюються умови для реалізації проекти "Вища освіта України", що фінансується Європейським інвестиційним банком та Північною екологічною фінансовою корпорацією.

У пояснювальній записці вказано, що відповідно до основних положень "Енергетичної стратегії України на період до 2030 року" основними напрямами її реалізації є підвищення ефективності споживання та використання енергопродуктів, зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище, створення передумов для істотного зменшення енергоємності економіки за рахунок впровадження нових технологій, прогресивних стандартів, сучасних систем контролю, управління й обліку, транспортування та споживання енергетичних продуктів і розвитку ринкових механізмів стимулювання енергозбереження.

"Запропонований проект має на меті надати університетам - учасникам проекту допомогу в підвищенні якості та надійності їх послуг й ефективності використання енергії шляхом удосконалення їхнього інституційного потенціалу за рахунок різноманітних заходів і робіт, направлених на енергозбереження та оптимізацію управлінських процесів енергоспоживання", - вказано у пояснювальній.

Нагадаємо, комітет Верховної ради з питань інтеграції України з Євросоюзом підтримав проект закону про ратифікацію листа щодо внесення зміни до фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком. Зокрема, нардепи розглянули та підтримали проект закону №0028 про ратифікацію листа про внесення змін № 3 до фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв).

Як писало РБК-Україна, у кінці грудня Рада ратифікувала три угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Європейським інвестиційним банком (ЄІБ).