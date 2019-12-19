Рада ратифицировала три соглашения с ЕИБ и ЕБРР

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Рада ратифицировала Гарантийное соглашение, Финансовое соглашение, Грантовое соглашение

Верховная рада Украины в четверг, 19 декабря, ратифицировала три соглашения с Европейским банком реконструкции и развития (ЄБРР) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, нардепы 332 голосами приняли законопроект №0011 "О ратификации Гарантийного соглашения (проект электрификации железной дороги "Электрификация железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка") между Украиной и ЕБРР". Соглашение было подписано 30 декабря 2017 года в Киеве.

Также Рада ратифицировала Финансовое соглашение (проект "Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины") между Украиной и ЕИБ, подписанного 9 июля 2018 года в Брюсселе, которое вступает в силу с даты вступления в силу соответствующим законопроектом №0014. Ратификацию поддержали 334 нардепы.

Кроме того, парламент принял законопроект №0015 "О ратификации Грантового соглашения (проект "Николаевводоканал" (развитие системы водоснабжения и водоотвода в городе Николаев) по Программе "E5P" между Украиной и Европейским инвестиционным банком". За документ проголосовали 344 депутата Рады. Соглашение было подписано 19 октября 2018 года в Киеве, она вступит в силу с даты ратификации.

Напомним, инвестиции ЕБРР в Украину с начала 2019 году превысили 1 млрд евро. Стороны ожидают, что по результатам года Украина займет первое место по объемам годовых инвестиций банка в 2019 году и такой объем будет рекордным за последние годы сотрудничества.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре 2018 года Совет директоров ЕБРР утвердил новую стратегию для Украины, в которой определяются приоритеты банка в стране на следующие пять лет. Она согласуется со стратегией МВФ для Украины и призвана способствовать приватизации в государственном секторе, верховенства права, укреплению энергетической безопасности.